Sono otto i concorrenti certi (cast “Vip”) che entreranno nella Casa del Grande Fratello. DavideMaggio.it ha svelato in anteprima chi saranno i nuovi inquilini in attesa di altre ufficializzazioni.

Clarissa Burt

Clayton Norcross

Enzo Paolo Turchi

Giulia Mannucci

Helena Prestes

Iago Garcia

Ilaria Galassi

Jessica Morlacchi

A varcare la soglia della porta rossa dovrebbero essere anche Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, Luca Calvani, attore e conduttore televisivo, Javier Martinez, italo-argentino, noto per aver partecipato a Uomini e Donne e Temptation Island, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, ex volti di Non è la Rai.