Pochi istanti fa, è stata svelata la prima coppia della nuova edizione di Temptation Island. Si tratta di Diandra e Valerio. Lui le ha chiesto di lasciare Roma per andare a vivere a Brindisi (dove c'è la sua famiglia), ma lei ha idee completamente differenti.

“Sono Diandra, vengo da Roma e sono fidanzata con Valerio da sette anni e mezzo e da sette conviviamo. Sono una donna di 37 anni realizzata nel mio lavoro, sono un medico veterinario e un’imprenditrice. Valerio invece è un dipendente statale e la sua attività in ufficio è richiesta sei ore al giorno.

Scrivo a Temptation Island perché Valerio mi sta mettendo di fronte ad una scelta di vita, lui vorrebbe che io lasciassi Roma, le attività, e vorrebbe che lo seguissi a vivere a Brindisi, dove c’è la sua famiglia e dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro. Lui mi dice che gli basta un panino difronte al mare e una camminata sotto la pioggia, ma io non sono da ‘due cuori e una capanna’, e non lo è neanche lui, perché quando lo porto sulle barche di 50 metri dei miei amici, non sembra disdegnare questo stile di vita. Io sono convinta che non abbandonerò le mie attività”.

“Io in realtà ti ho proposto una vita molto più tranquilla rispetto al tram tram che viviamo a Roma, io qui non ci resto”.