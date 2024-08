In un’intervista rilasciato al settimanale Mio, un famoso ex volto di Temptation Island, storico ex di Antonella Fiordelisi, ha confessato che dopo la recente rottura con la fidanzata ha voglia di rimettersi in gioco per ritrovare l’amore. Stiamo parlando di Francesco Chiofalo, che ha dichiarato che sarebbe pronto a sedersi sul trono di Uomini e Donne dopo la fine della relazione con Drusilla Gucci.

Francesco Chiofalo si candida per il trono di Uomini e Donne

“Lenticchio” ha raccontato che gli piacerebbe molto l’idea di un’avventura nel dating show di Maria De Filippi, e che accetterebbe subito semmai dovesse ricevere una proposta dalla redazione. Francesco ha dichiarato che non ha mai smesso di credere nell’amore nonostante, fino ad ora, sia stato sfortunato, e dunque vuole concedersi un’altra possibilità.

Nell’intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni si legge: “Io sul trono? Ci andrei subito se mi chiamassero”, ha dichiarato Chiofalo. Maria De Filippi accoglierà l’appello di Francesco? Staremo a vedere.

Uomini e Donne, tutte le novità sulla nuova edizione

Nel frattempo Uomini e Donne si prepara a tornare sugli schermi di Canale 5 con una nuova edizione ricca di novità. Con l’inizio delle registrazioni, previsto per la fine di agosto, i fan del programma sono in fermento. Secondo le ultime indiscrezioni, le prime registrazioni del programma si svolgeranno il 28 e 29 agosto. I telespettatori avranno l’opportunità di vedere non solo le coppie (ed ex coppie) dell’ultima edizione di Temptation Island fare il loro ingresso in studio, ma anche di conoscere i nuovi tronisti e di rivedere i volti già noti del parterre over. Un’attenzione particolare è rivolta al ritorno di Ida Platano, la quale potrebbe decidere di rimettersi in gioco dopo la delusione vissuta lo scorso anno con Mario Cusitore.

La messa in onda della prima puntata è prevista per 9 settembre, e già si parla di una serie di novità. Maria De Filippi e il suo team sono al lavoro per selezionare i nuovi tronisti e per arricchire il parterre del trono over con nuove e interessanti personalità. Al riguardo, il settimanale Nuovo TV ha svelato che dietro la fine della relazione tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ci sarebbe la volontà di lui di puntare al dating show di Maria De Filippi. Nelle ultime ore, inoltre, Amedeo Venza ha rivelato che la nuova tronista è l’ex fidanzata di un noto corteggiatore: “Lei è bellissima e bionda”.