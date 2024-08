Letizia Petris è tornata all’attacco dopo mesi di silenzio. La fotografa romagnola, infatti, ha tirato una frecciatina velenosa a Beatrice Luzzi, sua ex coinquilina durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Lo ha fatto commentando un video dove l’attrice è stata vittima di uno scherzo organizzato da suo figlio Valentino. Ma procediamo con ordine.

Un video con protagonista Beatrice Luzzi è diventato virale. In sostanza, l’attrice è stata vittima di uno scherzo del figlio Valentino: con la complicità del fratello Elia, ha fatto credere all’ex gieffina di essersi fatto due tatuaggi. “Mi dite che è successo?”, ha tuonato la Luzzi, ripresa di nascosto dai figli. “Guarda, però promettimi che non ti arrabbi, promettimelo!”, è stata la risposta di uno dei due figli.

Poi, Beatrice ha visto i tatuaggi (in realtà finti), e tutto è precipitato. “Mi state facendo uno scherzo del ca**o”, è esplosa l’attrice. “Fammi vedere che succede… Fammi vedere! Mi sta venendo un’ansia pazzesca. Da quando siete tornati oggi che ho capito. Cos’è? Vieni qua, scusa. Ma che ca**o hai fatto?”. Il figlio Valentino ha provato a calmare le acque, giustificandosi così: “Sono tre tatuaggi diversi, ora ti spiego il significato: questo è per Simba (il cane, ndr). Poi questo è per lei (la fidanzata, ndr). E poi alla fine c’è anche la B per te”.

La reazione di Beatrice è stata furibonda: “Ma sei matto? Ma che ca**o me ne frega del significato. Ma sono quelli adesivi, ditemi la verità, non c’è la crosta. Questo braccio è mio! Ma sei deficiente? Vieni qua che ti picchio!”. E in effetti è partito un bel ceffone in direzione di Valentino. Il gesto dell’attrice, però, non è stato gradito da tutti.

“Perché non fate partire la tiritera dell’aggressiva’ adesso?”, ha scritto nei commenti Letizia Petris. Il riferimento è alla polemica che era sorta nella Casa di Cinecittà a proposito dell’ex fidanzata di Letizia. Siccome la ragazza aveva rivelato di essere stata aggredita dall'ex gieffina quando stavano insieme, Beatrice si era intromessa. Secondo lei non si era data la giusta attenzione alla vicenda, perché l’aggressività e la violenza non sono uno scherzo. E ora Letizia ha colto la palla al balzo per rifilare una bordata alla Luzzi.