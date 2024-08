Durante la loro permanenza nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi hanno stretto un rapporto molto profondo, che poi si è via via incrinato poco prima dell’eliminazione del modello.

Una volta concluso il reality show condotto da Alfonso Signorini, i due non si sono fatti più vedere insieme, anche se lui ha speso parole positive nei confronti dell’attrice: “Senz’altro è stata una figura importante nel mio percorso e penso di poter dire che valga anche il contrario. A volte è facile capire cosa avvicina le persone, nel nostro caso forse non è così. Probabilmente affinità caratteriali ma anche forti contrasti, tanta poesia e il sapersi prendere in giro. Un mix difficilmente ripetibile. Onestamente non mi interessa quanto il nostro rapporto sia stato criticato, avere qualcosa di cui la maggior parte delle persone non capisce neppure il valore né la natura rende il tutto ancora più speciale. È e sarà dunque una persona insostituibile e di cui ho forte stima”.

La scorsa settimana, alcuni utenti hanno parlato del rapporto tra Beatrice e Vittorio, e uno di loro ha detto la sua facendo un elenco degli errori dell’ex gieffino: “Non sono Beabaldi, ho anche votato per Vittorio, ma dopo aver sparlato e riportato fatti privati e intimi a Greta per me vale zero. Bea buona com’è lo avrà graziato ma questo resta per me, un bamboccio. Diciamo che ha avuto molta magnanimità, avrà considerato la sua giovane età, ma permettere che passi il messaggio di essere stato molestato senza avere mai preso posizione né in puntata né nei social è la cosa più squallida e vile che ho visto in questo Grande Fratello. Lui ha il primo posto”.

La Luzzi ha concordato: “E non dimentichiamoci gli applausi a Maddaloni. La tua è una buona sintesi. Grazie. Però adesso finitela tutti. Fermatevi tutti e parliamo di altro. Grazie”.

Nelle ultime ore, rispondendo ad un utente su X (ex Twitter), Beatrice è tornata a parlare di Vittorio, sottolineando quanto la abbia ferito il fatto che lui abbia applaudito Marco Maddaloni durante la lite al ristorante: “Dopo mesi di amicizia e difese quotidiane di V e tanti riconoscimenti da parte sua su quanto lo avessi aiutato a superare tante cose, beh vederlo applaudire mentre Maddaloni diceva che gli avevo rovinato il percorso credo resti una macchia indelebile. Ciò detto voglio bene a V e non avrei mai voluto rivangare tutto questo, né fare male a V, per questo sono rimasta in silenzio per mesi, ma di fronte alla inesorabile caparbietà di alcuni sono stata costretta a specificare perché non ci siamo più visti. spero di essermi spiegata e che tu abbia di meglio da fare da oggi in poi”.