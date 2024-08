Demet Özdemir, che abbiamo visto per la prima volta sullo schermo con il personaggio Aylin interpretato nella serie TV Sana Bir Sır Veriyorum (Ti sto raccontando un segreto), ha raggiunto in breve tempo un grande successo non solo nel suo Paese, la Turchia, ma in tutto il mondo, amata da milioni di fan e con oltre 16 milioni e 300 mila followers.

L’attrice turca, apprezzatissima in ogni produzione a cui prende parte, attira l'attenzione per il suo talento, la vita privata, la bellezza, le condivisioni sui social media.

Attualmente risulta single dopo il divorzio con il suo ex marito Oguzhan Koc. Un matrimonio durato pochissimo, solo otto mesi. Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, la Özdemir ha detto: “In realtà, sono in un periodo in cui seguo il flusso, non sai mai quando e dove ti lascerai trasportare. Sono serena, calma, pacifica e felice".

Recentemente Demet è stata vista lasciare il locale di Etiler con il suo amico Birand Tunca. L’attrice indossava un gonnellino bianco molto simile a quello portato dalle tenniste. I fan ironicamente le hanno chiesto: “Ti vedremo presto in campo?”.

La Özdemir divertita ha risposto: “No, rispetto chi pratica il tennis, ma non credo di poter aspettare che quella pallina mi raggiunga".

Poi ha sorpreso tutti aggiungendo con il sorriso sulle labbra: “Posso giocare contro Hülya Avşar (tennista turca, ndr) ma rischio di perdere".

Intanto è stato annunciato un nuovo progetto cinematografico che vedrà l’attrice protagonista insieme a İlhan Şen, 36 anni, attore turco, ingegnere edile, modello ed ex giovane sportivo.

In Italia Demet Özdemir è conosciutissima per la serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, che l’ha vista protagonista insieme all’attore turco Can Yaman, con il quale pare avrebbe avuto anche una breve relazione, mai confermata dagli interessati.