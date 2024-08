Nelle ultime 24 ore è diventata virale su X (ex Twitter) una foto nella quale Daniele Dal Moro bacia un altro ragazzo. Lo scatto è stato condiviso da moltissimi utenti, molti dei quali hanno lanciato diverse frecciatine all’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

“Ma allora aveva ragione Edoardo Tavassi”, ha commentato qualcuno. E ancora: “Ma in che senso è gay? Io ero rimasta che stava con Oriana”. “Chiedo perdono a Edoardo Tavassi”. “Lo sapevo, almeno ora è uscito tutto”.

I sostenitori dell’imprenditore veneto, però, non sono rimasti in silenzio: “Il problema non è neanche lui come individuo, perché potrebbe chiamarsi Luca, Mario o Carlo, è proprio loro che non ci arrivano a capire che questa non è ironia ma omofobia. E peggio mi sento se a farla sono omosessuali”. “Ma perché leggo prese in giro per una foto simpatica?”.

Ma chi è il ragazzo che Daniele Dal Moro ha baciato? Si chiama Luan Fraga, ed è stato lui a condividere la foto su Instagram. Si tratta di un amico dell’ex vippone e lavora per la Made Luxury Concierge, un’azienda che fornisce servizi di altissimo livello a Milano e Mykonos (nello specifico si occupano di affitti di ville, yacht e auto).