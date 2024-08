Oggi si è registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni fornite dalle colleghe di IsaeChia.it:

“Ospiti in studio: Alessandro Rausa e Maria Teresa del Trono Over, tra loro procede tutto a gonfie vele anche se con qualche piccolo bisticcio.

Presenti anche Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. I due si sono scambiati parole piene d’amore e lui ha dichiarato di avere voglia di creare una famiglia. Alessandro ha anche conosciuto il figlio di Roberta, e se in un primo momento le cose non sono state delle migliori, adesso sembra procedere tutto bene tra i due.

Torna Armando Incarnato, magrissimo e abbronzatissimo. Dichiara di non aver avuto un’estate facile.

Due nuovi uomini per Gemma Galgani che ne tiene uno: Valerio di 61 anni.

Clamorosi retroscena per Cristina Tenuta, la quale ha dichiarato di aver sentito Mario Cusitore poco dopo la fine del programma. I due, tramite Ernesto Russo, si sono scambiati il numero di telefono e si sono sentiti per circa due settimane ogni giorno. Secondo il racconto della dama, Mario le mandava spesso messaggi, foto e le dimostrava interesse, dicendo di non aver più alcun sentimento nei confronti di Ida Platano […] Entra Mario, e conferma il fatto che inizialmente era interessato a Cristina e che aveva deciso di andare da lei dopo essere stato due volte a Brescia da Ida senza alcun esito. Poi, però, ha capito di provare ancora sentimenti per Ida. Oggi, infatti, si aspettava di avere un faccia a faccia con lei non con Cristina. Gianni gli dice di rimanere in studio, ma lui dice che per la prima volta si sente spaesato e va via.

In studio, discutono animatamente Armando e Alessandro perché, secondo il primo, l’ex corteggiatore ha preso in giro Ida”.