La rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti continua ad essere argomento di discussione. La fine della relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello è una delle vicende più chiacchierate di questa estate, e su X (ex Twitter) i fan “irriducibili” continuano ad indagare circa i motivi che hanno portato all’epilogo della storia d’amore, sperando al contempo in un ritorno di fiamma. C’è chi, dopo aver appreso della notizia è finito addirittura al pronto soccorso, e chi si è finta la madre di Mirko con una cartomante per sapere se l’influencer campana avesse tradito l’ex fidanzato.

Nelle passate settimane si è anche parlato di un riavvicinamento tra i due ex gieffini. Deianira Marzano ha infatti svelato un retroscena che lasciava ben sperare: “P e M si stanno risentendo. Sicuramente per ora non è un rapporto chiuso”. A distanza di circa tre giorni da questo retroscena, l’esperta di gossip ha di fatto confermato il riavvicinamento: “Da fonti certe vi posso dare conferma che una coppia stanotte si è rivista e ha dormito insieme”. E ancora: “Come vi avevo preannunciato, ad oggi non hanno mai smesso di scriversi, è stato un continuo botta e risposta per cercare di chiarirsi. Lei è arrabbiata con lui, dopo aver staccato la spina qualche giorno ieri si sono rivisti. Sicuramente non subito, ma torneranno insieme. Vi dissi che la storia non era chiusa e così è stato”.

Perla e Mirko, ex gieffino rompe il silenzio sulla coppia

Tra quelli che hanno sempre tifato per un ritorno di fiamma tra Perla e Mirko (che si è concretizzato al termine del Grande Fratello) c’è Marco Maddaloni, anche lui ex inquilino della Casa di Cinecittà. Durante una diretta su Instagram, il judoka ha dichiarato che lui non ha alcuna intenzione di “abbandonare la nave”.

“No, la nave non va mai abbandonata, quando credi veramente che quella neve deve arrivare in porto. Se voi credete che la nave debba arrivare al porto, non la dovete abbandonare. Questo è il discorso della situazione. Io quando ho vissuto quella situazione nel GF io non l’ho fatto per avere l’hype, perché all’interno della Casa non conosci niente, una volta uscito ho conosciuto i Perletti… L’ho portata avanti perché io credevo in quella situazione, credevo che quelle persone si dovessero dare una seconda opportunità, e se la sono data, l’hanno vissuta, la staranno vivendo, magari ci sarà una terza opportunità, non lo so. Per questo dico, se voi credete in quella nave non la dovete mai abbandonare, ma rispettate anche le persone, lasciategli fare la loro vita, sono giovani".