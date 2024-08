La relazione con Luca Onestini, l’amore con Jeremias Rodriguez a L’Isola dei Famosi, il triangolo amoroso al Grande Fratello Vip con Alex Belli e Delia Duran e la storia con Carlo Domingo. Soleil Sorge sembra essersi gettata il passato alle spalle e adesso è felicemente single. Tuttavia, nelle ultime ore, Amedeo Venza ha rivelato che l’influencer italo-statunitense avrebbe ritrovato l’amore: “Si tratterebbe di una vecchia conoscenza. Qualche giorno fa era in vacanza con lui!”.

Soleil Sorge: "Ad oggi sono felicemente single"

Lo scorso luglio, l’ex vippona è stata ospite del podcast MondoCash, dove ha parlato della sua attuale situazione sentimentale, sottolineando come alcune sue relazioni passate abbiano limitato la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

“Ad oggi sono felicemente single. Forse sono anni che predicavo la cosa del lavorare su sé stessi e stare bene da soli e adesso lo sto facendo. Da agosto scorso sono single e sto applicando questa nuova pratica del capirmi e di stare bene con me stessa.

Se le mie relazioni hanno influenzato la mia carriera? No, anzi, io credo di aver reso famosi alcuni ragazzi, magari avendoci rapporti o relazioni. Oppure è capitato che limitassi la mia carriera per via di relazioni che ho avuto. Cose che hanno anche macchiato la mia persona a livello professionale. Sono anche stata etichettata o definita in certi modi solo per dei rapporti che ho avuto.

Se penso ad una famiglia? Sì, ma secondo me la famiglia non è una cosa standard che è la stessa che va bene per tutti. Non necessariamente deve essere formata da ‘padre, madre e figli’. Lo è quella classica, ma per quanto mi riguarda può essere che un giorno io mi ritrovi con degli amici o delle persone che scelgo come famiglia e gruppo e creiamo una casa dove poi viviamo tutti insieme e viviamo come una classica famiglia”.