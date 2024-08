Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Nella prima registrazione del dating show di Maria De Filippi, però, c’è stato anche un trono “vuoto”, sul quale nessuno si è seduto per l’intera puntata. La conduttrice e i due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, non hanno rivelato nulla, ma in realtà un nome c’è già e sta circolando sul web. Secondo Lorenzo Pugnaloni sarà Ida Platano la quarta tronista (ci risiamo!): “C’era un trono vuoto e al 90% è quello di Ida, lei oggi non c’era per problemi di salute ma ci sarebbe dovuta essere”.

La parrucchiera bresciana non era presente, ma uno dei suoi ex corteggiatori, Mario Cusitore, è tornato in studio per avere un confronto con la donna. A quanto pare, hanno lasciata intendere a Mario che presto potrà parlare con Ida, quindi per il suo ritorno in studio non ci resta che attendere la prossima registrazione.

“Presente in puntata Mario Cusitore. Si aspettava di poter avere un confronto con Ida Platano visto che ha provato più volte in estate ad andare a Brescia per riconquistarla. Ida però non è presente e si ritrova a doversi chiarire con Cristina Tenuta – si legge su Il Vicolo delle News –. I due si sono sentiti per parte dell’estate via cellulare, era nato un certo interesse ed avevano deciso di incontrarsi di persona. All’ultimo momento però Mario ci ha ripensato confessando alla dama che non sarebbe stato giusto illuderla visto che pensava ancora ad Ida. Cristina non l’ha presa benissimo visto che in precedenza gli aveva chiesto se provasse ancora qualcosa per lei e lui aveva negato. Alla fine Mario lascia lo studio, tornerà sicuramente per parlare con Ida.

Oltre ai tre troni dei tronisti presentati ce n’era un altro trono vuoto, in studio si è vociferato che fosse assegnato ad Ida e che non fosse presente per suoi problemi, ma lo sarà alla prossima registrazione o al massimo prossima settimana”.

Secondo altre voci, invece, il trono “vuoto” potrebbe essere presto occupato da Mirko Brunetti, reduce dalla doppia avventura a Temptation Island prima e al Grande Fratello poi, che lo scorso 3 agosto ha annunciato la rottura con Perla Vatiero.