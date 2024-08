Ieri mattina, Diva e Donna ha lanciato un’indiscrezione secondo la quale Antonella Mosetti avrebbe un flirt in corso con Niccolò Bettarini (figlio di Stefano). Tuttavia, l’ex vippona, attraverso le sue Instagram stories, ha smentito categoricamente.

“Non trovo carino dire cose in più perché altrimenti la gente ci sguazza sopra e non è carino, ma smentisco tutto quello che sta uscendo ora. Non ha senso nulla. Più di questo non dico”.

Antonella ha poi approfittato per parlare di suo padre, che purtroppo è in fin di vita, e ha lanciato un appello.

“Anzi, una cosa che da giorni mi sento di dire: ho passato la maggior parte dell’estate fra casa e ospedale a causa di mia padre, che non è stato bene, ha una malattia molto grave. Siamo dovuti ricorrere a una clinica specializzata in persone anziane che hanno malattie molto gravi, proprio come ha lui. Magari farò una campagna per sensibilizzare ancora di più tutte queste persone che sono rimaste sole e hanno bisogno. […] Lo Stato ci aiuta molto poco, quindi questo mi preme e vorrei concentrare il mio tempo su questo”.