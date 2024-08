Continuano le indiscrezioni circa presunti flirt che vedono protagonista Raul Dumitras, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island reduce dalla rottura con Martina De Ioannon. Questa volta, il giovane romano è finito al centro del gossip per via di una presunta frequentazione con Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne.

La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano, nella quale si parla di commenti e like che i due si sarebbero scambiati: “Buonasera, non so se hai visto lo scambio di commenti e like tra Raul di Temptation Island e Giulietta Cavaglià. E poi ho notato che Raul non segue più le sue tentatrici Nicole e Mara”.

Quel che è certo è che entrambi sono single, ma al momento non ci sono prove reali del fatto che Raul e Giulia si stiano frequentando.

Nelle passate settimane, Raul è stato avvistato anche in compagnia di Nicole Belloni, ex tentatrice, e tra i due pare che ci sia stato un breve flirt ma nulla di più. Lo scorsa settimana, Dumitras sarebbe stato a cena con una nota influencer, Flaminia Ferretti.

“Sia Raul Dumitras che Flaminia Ferretti si trovavano nello stesso luogo, il ristorante SEEN by Oliver, sabato 24 agosto, pubblicando una storia persino nello stesso preciso momento- si legge su Webboh -. Sembrerebbe che i due stessero cenando insieme, ma è davvero così? È evidente che il volto di Temptation Island e Flaminia Ferretti fossero nello stesso posto ieri sera, sabato 24 agosto, come si attesta dal meraviglioso panorama. Tuttavia, la domanda è una: stavano davvero insieme in quel momento? Nonostante l’evidente somiglianza delle location nei loro video, né Dumitras né Flaminia Ferretti hanno confermato che fossero stati insieme. Al momento, non esistono prove concrete che possano confermare se i due si siano effettivamente incontrati, se fossero insieme per un motivo particolare o se, più semplicemente, si siano trovati nello stesso posto per pura coincidenza”