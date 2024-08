Drusilla Gucci rompe il silenzio e sbotta contro Manuela Carriero in seguito alla notizia di un presunto flirt di quest’ultima con Francesco Chiofalo.

Nelle scorse ore, l’ex tronista di Uomini e Donne, in una storia su Instagram, ha detto di essere single ormai da diverso tempo e di conseguenza anche livera di frequentare chi vuole, aggiungendo di non essere stata la causa di nessuna rottura.

“Sono single da maggio 2023. Sono libera di frequentare chi mi pare e piace. Ci tengo a sottolineare una cosa. Non sono io la causa della rottura di nessuna. Siete pregati di non insinuare cose che esistono solo nelle vostre menti. Grazie”.

Drusilla Gucci è intervenuta una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, utilizzando parole decisamente al veleno: “Sono totalmente in pace con le mie decisioni. Ma il genere umano non manca mai di farmi ridere. E scrivo questo pensiero per condividere con voi la risata. Prendete quel genere di donna che fa l’amichevole con voi e vi fa capire che il vostro ragazzo (attuale ex) non è assolutamente il loro tipo. Poi, però, magicamente appena vi lasciate diventa il loro uomo ideale. Avete presente la categoria? Come la definireste? Mi fa troppo ridere questa cosa”.