La nuova stagione televisiva targata Mediaset sta per avere inizio. A settembre, infatti, non solo torneranno il Grande Fratello e Temptation Island, ma anche il pomeridiano di Amici e La Talpa.

Il primo a partire sarà Temptation Island, che occuperà la serata del martedì (a partire dal 10 settembre), e andrò in onda per cinque settimane. Poi toccherà al Grande Fratello, che debutterà la settimana successiva, di lunedì, e coprirà tutta la stagione invernale per due serate a settimana: quella del lunedì e quella del giovedì. Le prime due puntate del reality show di Alfonso Signorini, quindi, andranno in onda lunedì 16 e giovedì 19 settembre.

La nuova edizione di Amici partirà, invece, domenica 15 settembre e sarà trasmessa ogni domenica pomeriggio fino all’arrivo del serale nella primavera del 2025.

La Talpa, invece, partirà ad ottobre (in teoria mercoledì 2 ottobre) e sarà trasmessa in esclusiva su Mediaset Infinity. Solo la finale andrà in onda con una serata evento su Canale 5 verso la fine di novembre.