Giulia Salemi aspetta il suo primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli. L’annuncio è stato dato poco più di un mese fa. Sebbene la coppia sia al settimo cielo, al momento ha preferito non rivelare il sesso del bebè, anche se Fariba Tehrani, mamma dell’influencer italo-iraniana, ha fornito alcuni spoiler sul nascituro: ecco come sarà la sua cameretta.

Da alcune settimane, i due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si sono trasferito nella loro nuova dimora milanese, così da prepararsi all’arrivo del bebè. Eccezion fatta per alcuni piccoli scorci mostrati nelle stories su Instagram dai due ex vipponi, non c’è ancora stato un home tour. Tuttavia, ci ha pensato la madre della Salemi ad entrare nella cameretta del nascituro, mostrandone alcuni dettagli. I colori scelti sono neutri (gli arredi sono tutti bianchi e sabbia), dunque non lasciano intendere nulla sul sesso, anche se in molti ritengono si tratti di una femminuccia.

“Il letto scelto per il bebè è a cassettiera e ha la possibilità di essere trasformato in culla con delle apposite protezioni rimovibili. La struttura è a baldacchino, decorata con una tendina trasparente total white che aggiunge un tocco super romantico – si legge su Fanpage.it -. Nella stanzetta, inoltre, ci sono un dondolo e un'altalena, nonché un tavolino con tanto di sedie coordinate arricchite da maxi fiocchi. L'armadio è a vista e sembra essere già pieno zeppo di abitini micro. Luci led dai toni caldi, scritte sui muri e mongolfiere pendenti: Giulia e Pierpaolo hanno curato davvero ogni dettaglio, a prova del fatto che non vedono l'ora di dare il via a questa avventura”.