All’indomani delle parole al veleno pronunciate da Drusilla Gucci, è arrivata la replica di Manuela Carriero. Ma facciamo un passo indietro.

Nei giorni scorsi si era parlato di un presunto flirt tra l’ex tronista di Uomini e Donne e Francesco Chiofalo, ex di Drusilla. Una frequentazione che, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe nata durante la crisi che aveva portato la Gucci e “Lenticchio” a scrivere la parola fine alla loro storia d’amore. In una storia su Instagram, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi aveva poi rivolto parole al veleno contro Manuela.

Lo sfogo di Manuela Carriero

Alcune ore fa, la Carriero è intervenuta sul suo profilo Instagram rivelando come stanno davvero le cose. Di seguito il suo sfogo:

“Voglio dire una cosa. Ma una persona che è realmente in pace con sé stessa e con le sue decisioni può mai fare delle storie contro di me che tra l’altro non c’entro assolutamente nulla? Lei ha seriamente chiesto al suo fandom ‘Come definiresti una donna del genere’, cioè io. Vi dio una cosa, è una che sta rosicando di brutto. Le cose che ha scritto sono davvero offensive. Non mi sono mai permessa di giudicarla, mai permessa di offenderla e non mi sono mai intromessa nella loro storia. Io non sono assolutamente la causa della fine della relazione tra Francesco e Drusilla. Le cose tra di loro già non andavano bene da tempo.

Francesco tante volte me ne ha parlato e io ho sempre detto di cercare di rimediare e di non lasciarla […] Io e lei non siamo amiche, siamo conoscenti. Ci siamo viste due volte nella vita, ci siamo conosciute nel 2021 ad un evento con i nostri rispettivi ex. Ci siamo scambiate due parole a cena, niente di più. A febbraio di quest’anno io sono andata a Firenze a trovare dei miei amici, ho fatto una storia dicendo ragazzi sono a Firenze, lei mi ha risposto, mi ha detto ci sono io per un caffè. Abbiamo parlato di tutto tranne che di Francesco […] Lei lo ha lasciato, lo ha insultato, denigrato su tutti i social, su tutti i giornali. Non c’è stato giorno in cui lei non abbia detto ‘quanto sono felice della mia scelta’. Fra l’altro, lei ha anche il mio numero. Poteva tranquillamente scrivermi su whatsapp quando secondo lei si è presentato il problema. Ma siccome il problema non si è mai presentato, perché tra me e Francesco non c’è mai stato niente, ovviamente ha visto l’articolo, ha visto l’avvicinamento e se n’è uscita adesso fuori con questa storiella […] Francesco è single e anche io. Sinceramente siamo liberi di fare ciò che vogliamo. Veramente ridicola. Vuoi fare hype. Ma attacca lui, non attaccare me”.