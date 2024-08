Edoardo Donnamaria, tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo “Senza parole”, suscitando la reazione furiosa dei fan di Antonella Fiordelisi, sua ex fidanzata.

Il brano, che parla di una storia d’amore finita male, contiene alcuni passaggi che hanno irritato e non poco i sostenitori dell’influencer campana. Nello specifico, le parole “è solo colpa tua se la gente ti usa”, e “che ho scritto per te pezzi che vorrei scordare perché non ti penso”, hanno scatenato un’ondata di critiche nei confronti del volto di Forum. Insomma, i cosiddetti “Fiorde”, ovvero i seguaci della Fiordelisi, non hanno alcuna intenzione di mostrare indulgenza nei confronti di Donnamaria.

Di seguito il testo completo di Senza parole:

(E questo è Swann baby)

Insulti a caso per mezz’ora

Ti calmi e ricominci dopo un’ora

Poi torni e pensi stia lì per te

E che io muoio per te

Ma io non credo che l’amore

Se è vero ti lascia senza parole

Che ho scritto per te pezzi che io voglio scordare perché non ti penso

Sai voglio tu sappia niente ha più senso ormai

E già lo so come finirà

Come quella sera e quella ancora prima

Con qualcuno che mi “chiede come stai?”

Fingendo che la storia non sia già in vetrina

E me ne fotto di quello che pensi

Fottimi con i tuoi pensieri

Che tutto ad un tratto è tutto peggio di com’era ieri

Chiedimi com’è che sono e fallo davvero

Senza ridere se piango e so che

Insulti a caso per mezz’ora

Ti calmi e ricominci dopo un’ora

Poi torni e pensi stia lì per te

E che io muoio per te

Ma io non credo che l’amore

Se è vero ti lascia senza parole

Che ho scritto per te pezzi che io voglio scordare perché non ti penso

Sai voglio tu sappia niente ha più senso ormai

E non mi chiedere dov’è che andrò

Cosa ti ho fatto e cosa ti farò perché

Queste domande mi fanno sentire piccolo

Come le parole con cui mi hai messo in un angolo

Ora non ti chiedo scusa

È solo colpa tua se la gente intorno ti usa

È vero è dura

È dura ma

Insulti a caso per mezz’ora

Ti calmi e ricominci dopo un’ora

Poi torni e pensi stia lì per te

E che io muoio per te

Ma io non credo che l’amore

Se è vero ti lascia senza parole

Che ho scritto per te pezzi che io voglio scordare perché non ti penso

Sai voglio tu sappia niente ha più senso ormai