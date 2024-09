Lo scorso 5 agosto, Manila Nazzaro è convolata a nozze con Stefano Oradei, e di recente è tornata a parlare della possibilità di allargare la famiglia.

L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dopo la rottura con Lorenzo Amoruso, ha ritrovato l’amore con il coreografo, ex volto di Ballando con le Stelle. Prima dell’ex calciatore, Manila è stata sposata con Francesco Cozza, dal quale ha avuto i due figli Nicholas e Francesco Pio. Dopo il matrimonio con Oradei, la Nazzaro ha confessato di volere un terzo figlio.

“Ci piacerebbe molto. Mio padre, quando ho partecipato a Miss Italia, nel 1999, mi ha ricordato che niente è impossibile. E quella frase lì me la sono portata ovunque”, aveva dichiarato lo scorso maggio al settimanale Chi.

In una recente intervista a Di Più Tv, Manila ha detto di essere pronta: “Ho deciso di lottare per avere un figlio a 46 anni. Non è semplice diventare mamma, ma con il mio compagno stiamo facendo delle visite e non ci sono ostacoli. Siamo pronti ad affidarci alla scienza. Sto qui con la persona della mia vita, ho quello che cercavo da sempre e voglio ancora diventare madre. Sono fertile e ho una buona riserva ovarica”.

Proprio in merito alla possibilità di diventare nuovamente mamma, nelle ultime ore è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano nella quale si parla di una presunta gravidanza della Nazzaro. E’ bene sottolineare che al momento si tratta esclusivamente di una voce, e che non esistono prove al riguardo. Nell’eventualità che il rumor si rivelasse fondato, non ci resta che attendere un annuncio dai diretti interessati.