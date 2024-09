Durante l'ultima edizione di Temptation Island si erano creati profondi legami di amicizia che sembravano destinati a durare. Tuttavia, a distanza di diverse settimane dalla fine del programma, alcune protagoniste sono tornate al centro del gossip dopo che è scoppiata una nuova polemica sui social.

Durante una diretta su Instagram, Jenny Guardiano e Alessia Pascarella hanno espressi pareri negativi su alcune delle loro ex compagne di avventura. Quando un follower ha chiesto e fossero in contatto con Siria Pingo, l'estetista napoletana ha reagito con una smorfia, mentre la fidanzata di Tony Renda ha risposto con un secco "Sì". In seguito, Jenny ha lanciato una frecciatina velata: " Il tempo rivela chi siamo veramente ".

Il discorso si è poi spostato su Martina De Ioannon, che sembrava aver legato in particolar modo con Alessia. Jenny ha evidenziato come le differenze sociali abbiano inciso nell'allontanamento tra le due. L'ex fidanzata di Raul Dumitras, che ha uno stile di vita più agiato e lussuoso, ha trovato difficoltà nel mantenere vivo il rapporto con Alessia e Jenny, circostanza che a causato diversi malumori.

Infine, interpellata in merito al botta e risposta tra il suo ex Lino Giuliano e Karina Cascella, Alessia ha ribadito di averlo difeso solo perché lo ha amato per molti anni, e ha giudicato le affermazioni di Karina fuori luogo e non veritiere.