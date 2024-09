Un’amatissima ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di Furkan Palali, attore turco, futuro concorrente di Ballando con le Stelle, noto al pubblico per aver vestito i panni di Fikret Fekeli Yaman nella fiction Terra Amara.

Stiamo parlando di Stefania Orlando, che è stata avvistata in compagnia dell’attore in un noto ristorante di Roma. Con loro c’erano anche Anna Pettinelli e il collega di lui, Ibrahim Çelikkol, Hakan nella serie tv.

“Furkan Palali, ovvero Fikret Fekeli Yaman di Terra Amara, prossimo concorrente di Ballando con le stelle, con Stefania Orlando a Roma.

Sono andati a cena al Met, ristorante trendy della Capitale nella zona di Ponte Milvio, insieme ad Anna Pettinelli e al collega turco Ibrahim Çelikkol, Hakan nella serie, per poi appartarsi in atteggiamenti molto complici. L’attore 37enne ha dichiarato di essere single, e chissà se con la conduttrice son rose… fioriranno!”.