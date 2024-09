Giulia De Lellis ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ma questa volta in qualità di attrice. L’influencer, infatti, è la protagonista del corto 101%, insieme ad Andrea Arru e Daniele Davì. Una svolta per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di cui ha parlato in un’intervista a Cosmopolitan, facendo anche riferimento alla sua vita sentimentale nell’ultimo anno.

“Il mio cuore ora è leggero e forse non è nemmeno troppo solo”, ha rivelato Giulia. Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Nuovo, pare che ora al suo fianco ci sia ufficialmente Tony Effe, con cui si vociferava da tempo avesse un flirt. I due farebbero sul serio e lui avrebbe le chiavi di casa sua.

L'influencer e il rapper fanno sul serio e non si nascondono più, tanto che vanno a fare la spesa insieme e rientrano a casa di lei. “Scatta la convivenza a casa di lei e lui ha già le chiavi”, si legge sul settimanale.