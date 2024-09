La bufera che si sta abbattendo in queste ore su Lino Giuliano dopo gli insulti omofobi rivolti al tiktoker napoletano Enzo Bambolina potrebbe costargli l’esclusione dal Grande Fratello. Il portale Davide Maggio, in un recente articolo, ha invocato la squalifica dell’ex volto di Temptation Island.

“Lino è da squalifica! C’è poco da aggiungere: Lino Giuliano non deve entrare nella casa. Il paradosso è che sia stato scelto proprio come concorrente da annunciare su Canale 5 nel prestigioso salotto di Silvia Toffanin. Evidentemente al GF non sanno proprio come non darsi la zappa sui piedi. La prima domanda che ci si pone è perché sia stato scelto Lino Giuliano che già a Temptation Island, in onda sulla stessa rete, aveva dato il peggio di sè. E, a dirla tutta, poco sorprende il suo commento sui social”.

Alcune ore fa è intervenuta anche l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato alcune voci su Lino: “Se è a rischio la sua entrata? Certo perché gli hanno comunicato che probabilmente il suo ingresso salterà e pare che lui già abbia fatto muovere l’avvocato sul contatto che ha firmato. Per quello che è successo ieri sotto al video di presentazione di Lino del grande fratello, pare che possa saltare il suo ingresso al Grande Fratello! Mi dispiace, gli avevo dato una possibilità e gentilmente detto che poteva anche venire a cena da me un giorno, magari con Alessia se si fosse conciliato. Ma devo ricredermi, dopo quello che ho visto ieri, e quando ho ripreso la cosa sui social, perché era un argomento che non potevo non trattare, sono stata bloccata da lui”.