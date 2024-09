A diversi mesi di distanza dalla fine del Grande Fratello, Letizia Petris è tornata a parlare di un suo ex coinquilini. Nel corso di un podcast, la fotografa romagnola ha rivelato chi è stata la persona più falsa conosciuta durante i lunghi mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà. Per l’ex gieffina, la persona meno limpida è Stefano Miele.

“L’influencer o personaggio noto più falso che ho conosciuto anche nella vita reale? Non è un influencer, ma una persona che non è stata vera, la conoscete, per me, per gli atteggiamenti che ho vissuto nella casa del Grande Fratello, poi gli atteggiamenti che ho visto fuori dal programma nei mesi successivi, ma anche per le cose che ho visto nelle storie di Instagram successivamente, il più falso è uno. Sto parlando di Stefano”.

Letizia parla del rapporto con Beatrice

“Cosa non mi piaceva del GF? La cattiveria, le parole che hanno ferito me e le persone che amo. […] Se sento ancora Alfonso? No, non è che ti dà il suo numero di telefono e lo puoi chiamare – aveva raccontato Letizia lo scorso giugno allo streamer GrenBaud -. Beatrice? Con lei non ho un rapporto ad oggi. Non ci sono rapporti perché avevo provato ad averlo in casa, nonostante sono stata tanto male per tante cose che hanno fatto tanto male a me e molti altri. Ho provato a metterci una pietra sopra. Fuori dalla casa la situazione continua e purtroppo non c’è rapporto”.