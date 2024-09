Anche quest’anno, in occasione dell’81esima edizione della Mostra del Cinema, oltre ad attori e star internazionali, sono sbarcati a Venezia influencer e volti più o meno noti del mondo della tv, e tra questi anche diversi ex concorrenti del Grande Fratello.

Tra gli ex gieffini dell’ultima edizione presenti c’erano Perla Vatiero e Greta Rossetti (che hanno debuttato sul red carpet), e Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Quest’ultimo ha partecipato ad alcuni eventi, ma non ha sfilato sul tappeto rosso. Proprio in merito al modello originario di Parma, nelle ultime ore ha iniziato a circolare la voce di una sua presunta frequentazione con Evelina Sgarbi, figlia del noto critico d’arte Vittorio. Ma non solo.

In una segnalazione arrivata ad Amedeo Venza, infatti, si parla del rapporto che si sarebbe interrotto tra Vittorio e Greta, che avevano instaurato un profondo legame di amicizia tra le mura della Casa di Cinecittà. “A quanto pare Vittorio Menozzi, presente al Festival del Cinema di Venezia, ha messo likes al post veneziano di Perla Vatiero, mentre sembrerebbe evitare la Rossetti, con cui era tanto amico - si legge nella segnalazione -. In realtà è da luglio che Menozzi non mette più likes a Greta, mentre con alcuni gieffini ha mantenuto i rapporti. Molti utenti sospettano di una rottura tra i due e una chiusura dei rapporti, ma non si conosce il motivo”.

In molti ipotizzano che la presunta fine dell’amicizia tra Vittorio e Greta sia da attribuire a quanto rivelato lo scorso febbraio dall’ex fidanzata di Sergio D’Ottavi nella Casa del Grande Fratello. In quell’occasione, l’ex tentatrice, durante una conversazione con Letizia Petris e Paolo Masella, aveva parlato di una conversazione avuta con Vittorio in merito ad un episodio "intimo" che sarebbe accaduto con Beatrice, nella quale aveva parlato di “Dettagli agghiaccianti, mi è venuto il sangue freddo. Lui ha paura che esca questa cosa”. In sostanza, la Rossetti lasciò intendere che tra la Luzzi e Menozzi fosse accaduto qualcosa.

Durante una puntata la questione venne affrontata anche da Alfonso Signorini, il quale sbottò dopo che Greta e Vittorio negarono che quella conversazione ci fosse realmente stata: “Noi abbiamo interrotto quell'audio perché si entra nella parte intima e non vogliamo andare avanti. Quello che succede tra un concorrente e un altro nell'intimità delle conversazioni notturne sono affari vostri, non ce ne frega niente, la cosa che ci disturba è che voi la neghiate dopo averne parlato pubblicamente facendoci passare per scemi”.