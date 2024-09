Quella formata da Giulia De Lellis e Tony Effe è stata senza dubbio una delle coppie più chiacchierate di questa estate. All’inizio, il trapper aveva smentito che ci fosse una relazione, definendo l’influencer originaria di Pomezia “Solo un’amica”. Tuttavia, i pettegolezzi avevano continuato a circolare, seguiti poi da avvistamenti e foto dei paparazzi.

Ad inizio settimana, Tony Effe ha colto tutti alla sprovvista pubblicando una foto insieme a Giulia De Lellis. Uno scatto che fa parte delle immagini che riassumevano la sua estate. Anche se non ha aggiunto altre dichiarazioni, per gli esperti di gossip quella foto ufficializzava in maniera inequivocabile la loro relazione.

Ora è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a creare nuovamente scompiglio. Durante una festa di famiglia, infatti, ha pubblicato diverse foto nelle sue storie di Instagram. Una di queste ritraeva una scritta che diceva: “Scappa finché sei in tempo”. I follower l’hanno subito interpretata come un possibile riferimento alla sua storia con il cantante di “Sesso e Samba”, e poche ore fa è arrivata la conferma da parte dell’esperta di gossip Deianira Marzano: “De Lellis e Tony Effe: crisi”.