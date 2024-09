Una famosissima ex concorrente del Grande Fratello Vip è finita in ospedale, circostanza che ha suscitato la preoccupazione dei fan.

Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, che ha pubblicato su Instagram una foto del suo braccio con una flebo. La showgirl ha comunicato di essere stata ricoverata in ospedale per ben due volte negli ultimi giorni. Era stata dimessa una settimana fa, ma come annunciato dalla stessa Gregoraci è dovuta tornare in ospedale per un secondo ricovero. Il motivo alla base del malessere sarebbe di natura psico-fisica.

"E poi arriva un momento in cui il tuo corpo di chiede di fermarti... Ora tocca a me. Settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita. Ora sno nuovamente qui... Nulla di grave, non preoccupatevi. Ma devo un attimino pensare a me. Voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi".