La nuova edizione del Grande Fratello ha preso il via da poco più di 24 ore, ma non mancano già gli episodi che fanno discutere.

Lorenzo Spolverato, infatti, è stato protagonista di una scena hot nella zona dove si trovano le docce, attirando l’attenzione dei telespettatori e, in particolare, di Jessica Morlacchi. La cantate, che stava parlando con il modello, ha commentato un suo gesto con una frase ironica: “Ma non è meglio il bidet per quello?”. Lorenzo ha risposto che non si era accorto della presenza del bidet nel bagno della Casa, e Jessica ha commentato: “Ma mica stiamo a Parigi? Ci sta, è in bagno!”.