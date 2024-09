Nonostante il Grande Fratello sia iniziato solo da pochi giorni, già si sono verificati i primi momenti di crisi da parte di alcuni concorrenti. E’ il caso di Shaila Gatta, che è stata colta da un improvviso malessere emotivo che, però, è riuscita a superare grazie alla vicinanza di Lorenzo Spolverato, con il quale è riuscito a parlare apertamente.

Durante la puntata andata in onda ieri sera, incalzata da Alfonso Signorini, l’ex velina di Striscia la Notizia ha spiegato di aver compreso che spesso cercare di nascondere i propri stati d’animo non è la soluzione migliore per stare bene. Poi ha parlato del legame che si è creato con il modello milanese: “Ho avuto una crisi, però ho capito che a volte sforzarsi di essere forti, non serve a nulla. Molte volte per non far preoccupare gli altri ho represso le mie emozioni, però accumula, accumula e non sai più con chi sfogarti, poi esplodi”.

La ballerina ha una storia piuttosto particolare alle spalle, infatti a soli 15 anni ha lasciato casa dei suoi genitori e ha raccontato che, proprio per evitare che loro fossero in apprensione, ha evitato di mostrare le sue fragilità: “Il posto in cui vivevo non mi offriva quello a cui ambivo, sono di Secondigliano, è un quartiere di Napoli, in cui sono cresciuta benissimo, ma non mi offriva la possibilità di progredire come avrei voluto con i miei obiettivi. Quindi, quando ero lontana, non volevo fargli sapere che stavo male, altrimenti mi avrebbero detto sai, torna a casa, anche perché ero minorenne, quindi lasciarmi andare è stato già un grande atto d'amore”.

In confessionale, ad ascoltarla c'era Lorenzo, che sin da subito è riuscito ad instaurare un bel rapporto con Shaila e anche lui pare avere una storia molto simile a quella della napoletana. “Dai 18 anni ho incontrato quelle responsabilità che ti fanno diventare un uomo, ho iniziato a lavorare come cameriere e sommelier, andavo a scuola la mattina, poi la sera lavoravo”, ha raccontato il gieffino. I due sono accomunati anche dal fatto di essere cresciuti in un quartiere periferico delle rispettive città: “Io sono nato in quartiere popolare di Milano, adesso mi sono trasferito da diversi anni”. Poi, ha aggiunto: “Io l’ho capita subito, l’ho presa a cuore subito quando mi ha raccontato queste cose”.

Intanto, questa mattina Lorenzo è stato protagonista di una scenata di gelosia proprio nei confronti di Shaila. Il modello si lamentava del fatto che la ballerina ha passato del tempo con gli altri ragazzi della Casa: “Una scena come hai fatto prima non esiste! Non esiste, è troppo, scusami un attimo”. “Ma la vuoi finire di fare sta roba? Ma non siamo fidanzati!”, ha giustamente obiettato la gieffina.