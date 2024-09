Shaila Gatta è una delle concorrenti più ambite – almeno per il momento – della nuova edizione del Grande Fratello. La ballerina partenopea si trova infatti in mezzo a due fuochi: da un lato c’è Lorenzo Spolverato, e dall’altro Javier Martinez.

Durante i primi giorni era parsa evidente l’intesa tra l’ex velina di Striscia la Notizia e il modello milanese, tuttavia, nelle ultime ore, quest’ultimo, dopo che Shaila gli ha rifilato un due di picche, sembra aver virato su un altro obiettivo, ovvero Helena Prestes (con la quale la complicità cresce con il passare delle ore).

Intanto, durante alcune confidenze con Luca Calvani, Shaila ha ammesso di essere interessata a Javier, ma di avvertire anche la pressione di Helena, la quale ha palesato a sua volta un interesse per il pallavolista argentino. “Se a lui piace un'altra ben venga. Le cose avvengono con calma - ha detto la Gatta -. Preferisco vivere le cose con calma, anche perché qui c'è un tempo predefinito. Solo che c'è un'altra persona che pressa, ma non è un problema mio”.

Intanto, proprio in merito all’interesse della ballerina nei confronti del pallavolista argentino è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano. In sostanza, prima di entrare nella Casa, Shaila avrebbe confessato a qualcuno a lei vicina che il concorrente più carino per lei è proprio Javier: “Deia, Shaila del Grande Fratello va dalla mia stessa estetista, e le aveva detto, scherzando, che il concorrente più carino era Javier, perché a lei piacciono gli atleti […] Ovviamente non poteva prevedere l’ingresso di Lorenzo”.