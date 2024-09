Sembra essere giunta definitivamente al capolinea la storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Dopo la rottura annunciata a sorpresa lo scorso agosto, in queste settimane si sono rincorsi rumor circa presunti riavvicinamenti e ritorni di fiamma. I beninformati hanno rivelato che i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno continuato a sentirsi, circostanza che ha portato i numerosissimi fan della coppia a non abbandonare la speranza che l’imprenditore rietino e l’influencer campana potessero tornare prima o poi insieme.

Alcuni avvenimenti degli ultimi giorni, però, li avrebbero allontanati in maniera definitiva. La scorsa settimana, infatti, Mirko ha partecipato alla festa di compleanno dello chef Federico Fusca (fidanzato dell’ex gieffina Martina Nasoni), ed è qui che avrebbe avuto una conversazione “segreta” con la sua ex Greta Rossetti. La vicenda sarebbe stata riferita a Perla da alcune amiche presenti al party, e l’ex gieffina, come reazione, ha avuto quella di unfolloware su Instagram il suo ex fidanzato e l’ex tentatrice.

Negli ultimi giorni, Brunetti e la Vatiero si sono ritrovati entrambi a Milano in occasione della Fashion Week, e hanno presenziato ad alcuni eventi senza mai, però, incontrarsi pubblicamente. Al contempo, Perla ha avuto modo di rivedere Alessio Falsone (con il quale, ai tempi del GF, si ipotizzava di una possibile storia), circostanza che ha fatto infuriare una parte dei fan, che si sono scagliati contro l’influencer originaria di Angri. Mirko, invece, ha incontrato Anita Olivieri, ex di Falsone, e i due hanno pubblicato un selfie che li ritrae insieme.

Questa serie di avvenimenti avrebbe portato la coppia ad allontanarsi definitivamente. A rivelarlo sono stati Deianira Marzano, Amedeo Venza e Alessandro Rosica, secondo i quali la relazione tra i due ex gieffini sarebbe giunta definitivamente ai titoli di coda. Nello specifico, Rosica ha raccontato che Mirko, dopo aver visto il video di Perla e Alessio insieme, si sarebbe allontanato nuovamente.

Insomma, dopo il comunicato dello scorso agosto e il tira e molla di queste settimane, ad oggi la relazione tra Mirko e Perla può dirsi conclusa.