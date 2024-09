Shaila Gatta è senza dubbio una delle protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello. L’ex velina di Striscia la Notizia è già finita al centro di un triangolo amoroso, ed è contesa da Lorenzo Spolverato e Javier Martinez (ed è proprio su quest’ultima che sarebbe ricaduta la preferenza della ballerina napoletana). Nelle ultime ore, però, il suo ex fidanzato, Alessandro Rizzo, con il quale ha avuto una relazione che è durata circa cinque anni, ha svelato a Non succederà più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio, che lei l’ha tradito in più di un’occasione. Ma non solo. Perché l’ex fidanzato della gieffina ha anche dichiarato che ciò che lei sta raccontando nella Casa sono in gran parte bugie.

“Shaila è da una vita che va avanti a favole e taralli, ovvero bugie. Ci sono state tante bugie nei suoi racconti. Racconta che è scappata a 16 anni da casa, che mangiava pasta e fagioli, non è vero. A volte si tende in questi percorsi di inventare storie pietose, tragiche, per avere solidarietà dal pubblico".

Poi, Alessandro ha rivelato di essere gay e che al momento ha un compagno: "Ora attualmente ho un compagno, sono gay. Ci sono stati dei cambiamenti, ma a prescindere la nostra storia sarebbe finita. Non ero bisessuale mentre stavo con lei, ho fatto un cambiamento. Ero innamoratissimo di lei, e dopo mi sono innamorato del mio attuale compagno. Shaila lo sa, sono molto libero, non mi nascondo".