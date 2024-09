Nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes sono sempre più vicini. Nel daytime andato in onda questa mattina, il modello milanese si è lasciato andare ad alcune affermazioni nei confronti della modella brasiliana. Lorenzo ha detto a Helena di voler proseguire la conoscenza con lei anche una volta usciti dalla Casa più spiata d'Italia. Nello specifico, ha dichiarato che vorrebbe portarla fuori tra tre mesi e che, stando con lei, si sente come il protagonista di un film sudamericano (ha definito la Prestes come una persona passionale).

Anche la modella brasiliana si è esposta in merito al rapporto con Lorenzo. In confessionale, ha detto di volerci andare piano per evitare di rimanere scottata. Ha poi parlato del legame tra Spolverato e Shaila Gatta, sottolineando di non essere gelosa e confermando che il modello milanese le piace. Tuttavia, Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Gf Vip e grande amica di Helena, ha attaccato Lorenzo dicendo che, a differenza della Prestes, non starebbe facendo sul serio, e il suo obiettivo è solo quello di tenere le telecamere puntate su di lui.