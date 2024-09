Nella Casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi è uscita allo scoperto dichiarando di essere interessata a Luca Giglioli. Un interesse che, almeno per il momento, non pare essere contraccambiato dal parrucchiere romagnolo, che le ha confidato di vederla esclusivamente come un’amica.

Nel corso della festa di sabato sera, l’ex cantante dei Gazosa ha mostrato tutta la sua gelosia nei confronti di Giglio quando ha notato la vicinanza tra quest’ultimo e Yulia Bruschi che, pur essendo già impegnati, ha avuto degli atteggiamenti che la Morlacchi ha ritenuto del tutto fuori luogo. “Falsità allo stato puro. Falsità e ipocrisia, tutto qui”, è sbottata la cantante. Tuttavia, nelle ultime ore Jessica ha fatto un passo indietro, dicendosi molto dispiaciuta per quello che è accaduto, e ha detto di voler parlare con Yulia per evitare che quest’ultima assista alla clip del suo sfogo “per prepararla”.

Un comportamento, quello di Jessica, che però non è stato gradito da Pamela Petrarolo: “Questo non deve proprio succedere, perché io devo essere libera di stare con chi mi pare, quando mi pare e non ha senso che io mi debba giustificare per una relazione con non c’è, che non esiste e che è un film tutto suo. Anche se gli volesse saltare addosso sono ca**i suoi! Io mi sentirei male, questo atteggiamento è senza ritorno. Se ne sono accorti tutti, va a controllare cosa stanno a fare, a dire, quella ragazza non sa più che fare, Yulia, lei non ha fatto niente. Non è questo il modo, vi assicuro che sta molto più male lei, perché sta con le spalle al muro, si è creato un gruppetto e se ne sono accorto tutti. Io ho l’ansia perché mi dispiace anche per Jessica, perché non riesce ad uscire da questa cosa”.