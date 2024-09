Questa sera andrà in onda su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello, e non mancheranno le sorprese. Shaila Gatta, infatti, incontrerà sua mamma Luisa, che in queste settimane si è schierata dalla parte della figlia dopo le dichiarazioni dell’ex fidanzato della ballerina napoletana.

Di seguito le anticipazioni ufficiali:

Questa sera l’esito del televoto decreterà il primo vero candidato all’eliminazione. Chi tra Amanda Lecciso, Iago Garcia, Helena Prestes e Shaila Gatta rischierà di abbandonare il gioco?

Negli ultimi giorni, la vicinanza tra Luca Giglioli e Yulia Bruschi ha provocato una forte reazione di Jessica Morlacchi. La ragazza, ferita, ha dato sfogo alla sua gelosia nonostante Giglio abbia sempre parlato di amicizia tra loro.

Shaila sarà a protagonista di una dolce sorpresa: potrà incontrare la mamma Luisa.

Helena, sempre più coinvolta da Lorenzo Spolverato, sarà protagonista di un momento molto toccante nel quale trova spazio il racconto del suo passato difficile in famiglia e nelle favela brasiliane.

L’appuntamento con il Grande Fratello è fissato per le ore 21,30 su Canale 5.