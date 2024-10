Non si placano le polemiche su Beatrice Luzzi. Ma questa volta non c’entra “l’ultimo saluto” che l'ex gieffina ha rivolto all’ex suocera durante la puntata del Grande Fratello dello scorso giovedì. L’opinionista aveva infatti consigliato a Shaila Gatta di evitare balletti provocanti con i ragazzi della Casa, perché gli uomini hanno degli istinti che devono controllare, ed essendo “reclusi” non possono neanche andarsene. Ieri, nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha affrontato la questione, e ospiti in studio c’erano Anna Pettinelli, Stefania Orlando e Cesara Buonamici.

“Io francamente non ho capito bene cosa intendesse dire – ha detto l’insegnante di Amici -. Beatrice non mi sembra una bacchettona ma ne ha fatto la figura. Che Shaila sia bella e si diverta a provocare in un programma leggero come il Grande Fratello… Se non lo fai lì dove lo devi fare?”.

Subito dopo è intervenuta la Orlando: “Sì e poi lei ha tentato in qualche modo di rimediare. Ma come dire, la sua pezza è stata peggio del buco. Perché poi ha detto che ‘se fosse stato in un altro contesto, una discoteca, lo avrebbe capito, al Grande Fratello no perché lì i ragazzi non possono esprimersi’. Questo l’ho trovato aberrante. Come dire che in un locale si può provocare un maschio e lasciarlo andare ai propri bassi istinti, ma al Grande Fratello dove un maschio si deve trattenere”. La Pettinelli, incredula dopo le parole dell'ex vippona, ha replicato: “No, no, no, ha detto questo? Mi sento male, no, mi sento male, non può essere”.