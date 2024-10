Momenti di forte imbarazzo durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 30 settembre. Shaila Gatta è stata convocata in mistery room per parlare del flirt con Javier Martinez. In seguito si è recata in giardino per ricevere una sorpresa. Proprio quando ha capito che stava per arrivare sua madre, si è lasciata andare ad una parolaccia in diretta tv: “Porca tro**!”, ha esclamato l’ex velina, provocando risate in studio e l’imbarazzo di Alfonso Signorini.

L’ingresso della madre di Shaila nella Casa più spiata d’Italia ha rappresentato l’occasione perfetta per fare la sua conoscenza con Javier, il pallavolista argentino al quale la figlia si è avvicinata nel corso delle ultime settimane. “Javier mi piace tanto, è un bel ragazzo”, ha dichiarato la donna. Dopo avergli stretto la mano, però, lo ha ammonito: “Comportati bene altrimenti sono mazzate”.

Nel corso di un confessionale e in previsione dell’incontro con la madre, gli autori del avevano chiesto a Shaila di raccontare il rapporto con i suoi genitori. “Sono la definizione dell’amore. Mio padre faceva tre lavori insieme, e mia madre ha faticato senza sosta per tre mesi per potersi permettere di comprare a me e a mia sorella un paio di scarpe che desideravamo per Natale. Sono stati i loro sacrifici a permettermi di essere qui oggi”.