La quinta puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 30 settembre, è stata piuttosto movimentata. In particolare, Helena Prestes ha scoperto in diretta che alcuni coinquilini hanno parlato male di lei alle sue spalle. Nello specifico, Enzo Paolo Turchi, Yulia e Bruschi e le Non è la Rai hanno criticato alcuni atteggiamenti avuti dalla modella brasiliana nel corso della settimana.

Il coreografo partenopeo si è lamentato del fatto che Helena è poco rispettosa: “A me ha fatto cose che non sono piaciute. La mancanza di rispetto non mi piace. Si è messa a mangiare mentre facevamo la lezione, se ne è andata senza dire niente. Tu pensi che noi ce l’abbiamo con te, ma non puoi mancare di rispetto. Tu a volte vivi in un mondo tuo ma devi capire che qui ci sono altre persone. Se parliamo tu mi fai uno sbadiglio in faccia, non pensi a queste cose e può dare fastidio”.

Le Non è La Rai, invece, ci sono andate giù pesante: “Ci prendi per il cu*o, non gliene frega un ca**o di nessuno”.

Poi sono intervenute Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, le quali hanno preso in qualche modo le difese della Prestes. La stessa cosa ha fatto anche Alfonso Signorini: “Dovete sapere che è molto sensibile e anche adesso penso stia cercando di trattenere le lacrime”. Ed ecco che la gieffina è scoppiata in un piccolo pianto venendo consolata da Lorenzo Spolverato.