Al termine della quinta puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 30 settembre, Helena Prestes ha di fatto chiuso con Lorenzo Spolverato.

Alfonso Signorini ha dedicato un blocco alla possibile ship tra Shaila Gatta e Javier Martinez, ma in realtà la ballerina originaria di Secondigliano sembra essere molto presa anche dal modello milanese. Al termine della diretta, Shaila si è appartata con Lorenzo e gli ha chiesto di esporsi maggiormente: “Se ti va di baciarmi sul collo fallo, se ti va di avvicinarti di più fallo, prendi pure l’iniziativa. Io con te sto bene e lo sai, mi sono esposta molto”. Poco dopo, i due si sono spostati in piscina e hanno ammesso entrambi di essere attratti l’uno dall’altra. “Io non ho scelto nessuno! Però vedo che tu l’hai fatto e allora mi comporto di conseguenza, sei con lei (Helena Prestes, ndr) e va bene”, l’ha stuzzicato Shaila. Lorenzo ha spiegato di non essere impegnato dal punto di vista emotivo con nessuna, e di essere interessato nell’approfondire la conoscenza, ma la ballerina ha subito messo le mani avanti: “Ti vorrei credere, però a volte mi sembra che tu reciti un po’, ma se dici la verità mi fa piacere”.

Helena ha assistito alla scena da lontano, e ovviamente non l’ha presa affatto bene. La modella brasiliana ha chiesto chiarezza a Spolverato, dicendogli che se lui si avvicinerà a Shaila lei farà un passo indietro. Lorenzo ha cercato di calmarla: “Io non voglio che tu soffra, se ti vuoi tirare indietro perché mi vedi indeciso, allora sono d’accordo, però è un peccato. Tra noi stava nascendo una complicità”. A quel punto, Helena ha chiesto a Lorenzo se per Shaila prova solo attrazione o se c’è anche un coinvolgimento emotivo: “Tu mi piaci e lo sai, mi confondi. Mi piaci, vaf****lo. Ma per non farmi soffrire è bene tirare i freni. Cosa succede nella tua testa con Shaila? Se tu mi dici che per lei provi qualcosa di mentale e non solo fisico, allora mi fermo”. Lorenzo ha detto di non essere pronto a fare una scelta: “Non sono pronto, non ho una risposta e allora tiro il freno io per farti del bene. Devo ancora capire cosa sento per lei. Non voglio scegliere, ma vivere. Non posso vivere due cose diverse in cui una diventa una relazione e l’altra una bella amicizia? Se chiudiamo è stato bello fino ad oggi”.

Allora, la Prestes si è infuriata: “Bravo, bravissimo tira il freno. Mi devi rispettare, io voglio i miei spazi. Io so cosa voglio e tu no. Ma poi basta dire ‘chi scelgo’ non usare questa parola con me, tu sei fuori?! Non dovresti mettere questa parola in mezzo a questa conversazione. Mi avevi detto fino a ieri che era una tua amica e adesso sei indeciso. Io so bene c’è una differenza tra provare attrazione e anche trasporto mentale, tu non vuoi dirmelo. Tu mi hai già perso. Ma tu come ti sentiresti se io dicessi ‘non so chi scegliere tra te e un altro’?”.

Ieri pomeriggio, Helena ha voluto fare uno scherzo ai coinquilini. La modella brasiliana ha infatti riferito di aver visto un aereo dedicato a lei e Lorenzo che ha sorvolato la Casa. “L’ho visto, era un messaggio per noi. Diceva: ‘Helena e Lorenzo love you'”, ha detto la Prestes. Molti dei concorrenti sono corsi in giardino per vedere il presunto aereo, ma a quel punto proprio Lorenzo, tra le risate, ha rivelato la verità e lo scherzo fatto da Helena. In molti hanno però notato la reazione di Shaila Gatta, che secondo qualcuno è apparsa decisamente infastidita.