Una famosa ex vippona ha di recente confessato di aver ritrovato l'amore dopo la fine del suo matrimonio.

Stiamo parlando di Adriana Volpe che, intervistata dal settimanale Diva & Donna, ha raccontato come prosegue oggi la sua vita tra lavoro e novità sul fronte sentimentale.

"Dalla fine della storia con Roberto, nel 2020, ho avuto una comprensibile chiusura a riccio. Ho deciso di investire il mio tempo e il mio cuore su Gisele. Sono stati anni complessi, è un po' tutto sulle mie spalle. Avevo il cuore chiuso, non permettevo a nessuno di avvicinarsi. Finalmente, da qualche mese mi sento una persona diversa, nuova. Ho capito quanto sostegno e amore incondizionato mi hanno dato gli amici. E adesso sì, c'è una persona che si è avvicinata a me in punta di piedi, ha voluto conoscere la mia storia non per curiosità, ma per capire quali fossero le mie ferite e averne rispetto. E mi ha fatto abbassare la guardia. Mi sta conquistando giorno dopo giorno".

In merito alla sfera professionale, invece, Adriana Volpe ha raccontato: "Adriana è una conduttrice televisiva. per dieci anni sono stata anche giornalista pubblicista, ma poi mi sono tolta dall'Albo altrimenti non avrei potuto fare pubblicità, che per me è una fonte importante del mio guadagno. Adriana adesso è anche autrice: ho realizzato il sogno di scrivere un programma televisivo nel quale credo e intendo continuare ad investire".