La sesta puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 3 ottobre, si è aperta, con il faccia a faccia tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Le due concorrenti si sono confrontate dopo le pesanti accuse che si sono rivolte in diretta la scorsa settimana, toccando anche la delicata tematica dei disturbi alimentari. Nel corso della discussione sono intervenuti anche gli altri concorrenti, e in particolare Pamela Petrarolo, che ha perso la pazienza e ha alzato i toni.

Ad aprire il confronto è stata Yulia: “Non ti ho offeso fino a quanto tu non hai detto cose che non erano inerenti al programma, mi dispiace per la situazione che si è creata. Perché siamo arrivate questo punto, che non riusciamo neanche a fare una conversazione? Rimediamo se è possibile”. A quel punto anche Jessica ha dato la sua versione dei fatti, soffermandosi in particolare sulle espressioni usate in puntata, come “disgraziata” e “vai a mangiare”: “Non mi permetterei mai di usare disgraziata in quel senso, intendevo dire ‘sgraziata', cioè che non hai grazia”. Tuttavia, l'ex cantante dei Gazosa non ha cambiato idea nei confronti della coinquilina: “Per me è una iena travestita da agnello, finché non esce il suo carattere non parlo con lei”.

Dopo il confronto tra le due concorrenti, sono intervenute le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. La giornalista del Tg5 ha spiegato: "Mi sembra antipatia allo stato puro, non ho capito da dove comincia. Sembra che la lite parta dal fatto di contendersi un ragazzo, che viene trattato come una specie di ‘oggetto'". Anche l’ex gieffina ha spiegato il suo punto di vista: “C'è stato attrito dall'inizio, è come se aprendosi prestassero il fianco una all'altra. Io ho trovato Yulia più sproporzionata, ne ha dette alcune gravi, mentre ho capito Jessica in che modo gliel'ha detto. Dovrebbero dare meno valore al giudizio dell'altro, concentrarsi sulla propria sensualità”.

Il confronto tra Jessica e Yulia ha avuto ripercussioni anche sugli altri inquilini. In molti hanno preso posizione, schierandosi da una delle due parti. In particolare, Pamela Petrarolo ha perso le staffe e si è scagliata contro la Morlacchi. L’ex Non è la Rai ha alzato la voce e iniziato a urlare animatamente: "Ma non sarebbe più giusto dire che rosichi per Giglio! Quello che abbiamo dato a Jessica era un consiglio, sul fatto che il suo comportamento fosse stato esagerato. Non ci piace l'atteggiamento".