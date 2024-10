La “faida” tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi esplosa all’interno della Casa del Grande Fratello continua ad essere argomento di discussione tra gli inquilini. A commentare il burrascoso rapporto tra l’ex cantante dei Gazosa e la concorrente di origini cubane ci hanno pensato, nelle ultime ore, anche Amanda Lecciso e Helena Prestes.

Parlando in giardino al termine dell’ultima puntata, le due gieffine hanno condiviso i propri punti di vista su Yulia e Jessica. "Non so se riusciranno mai a chiarirsi. Secondo me Giglio non c'entra niente, non è lui il vero motivo", ha affermato la Lecciso, convinta che tra le due ci sia una forte incompatibilità caratteriale e che l'astio dell'ex cantante dei Gazosa verso la giovane toscana vada oltre la gelosia per Luca Giglioli.

Se Amanda è convinta che Jessica abbia una percezione di Yulia profondamente radicata e che dovrebbe lasciar perdere questa tensione per vivere serenamente l'esperienza nella Casa, Helena ha ammesso di aver trovato esagerate e fuori luogo le parole usate dalla Morlacchi: "Non mi sono piaciute le sue risposte, anche meno. Giglio è solo un capro espiatorio. Lei dovrebbe dimenticare, essere semplicemente sé stessa e concentrarsi su altro”.