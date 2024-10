Nella serata di sabato sono volati nuovamente stracci tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi, ormai acerrime nemiche nella Casa del Grande Fratello.

L’ex cantante dei Gazosa, parlando della coinquilina di origini cubane, ha detto: “Possiamo avere momenti tranquilli, ma poi lei si riaccende”. Dal canto suo, Yulia ha replicato: “Nella vita ho incassato così tanto che le provocazioni non mi toccano. Vedo una donna intelligente e forte che si perde nel nulla”. Poi, rivolgendosi a Jessica, ha detto: “Potresti dare molto di più”. La Morlacchi, però, non ha esitato a controbattere: “Sei una persona che non è giusta per il gruppo”.