Temptation Island (è attualmente in onda la versione invernale), continua a collezionare ottimi ascolti, e adesso anche la Rai ha deciso di giocarsi la carta portando in tv un reality sulle coppie in crisi.

Se mi lasci non vale (questo il nome del nuovo format) sbarcherà su Rai 2 a fine ottobre, e alla conduzione ci sarà Luca Barbareschi. Sei coppie in crisi si metteranno alla prova e alla fine decideranno di restare insieme o lasciarsi. I protagonisti soggiorneranno in una villa, e per quattro settimane affronteranno prove, esperimenti sociali, affiancati da psicologi e mental coach che li aiuteranno a prendere la decisione finale.

Se mi lasci non vale, le parole di Luca Barbareschi

“Quest’anno sarò ovunque. Non solo nel mio programma Se Mi Lasci Non Vale. Posso solo annunciarvi che da qui a gennaio farete una scorpacciata di Barbareschi in tutte e salse. La sera, la sera tardi, la sera presto. Insomma, sono tornato, I’m back - ha dichiarato Barbareschi a Libero -. Questo nuovo programma sarà un reality a tutti gli effetti, anzi a dirla tutta lo considererei più un esperimento sociale nel quale io farò da osservatore. Ancor meglio lo definirei un docureality in cui delle sei coppie vere, selezionate dopo lunghissimi casting in tutta Italia, nessuno vincerà e non ci saranno eliminati. Si tratta di coppie che desiderano rimettersi in gioco dopo che il loro percorso amoroso si è complicato nel tempo.

Ci sarà un team di esperti, tra psicologi e mental coach, le coppie si confronteranno e prenderanno delle decisioni. In ogni episodio ci saranno anche degli ospiti speciali, anche famosi che affiancheranno le coppie in prove e percorsi divertenti. Alla fine decideranno se lasciarsi o proseguire la strada insieme anche se in modalità diverse”.