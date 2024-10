Questa sera, alle ore 21,30, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Temptation Island. Il nuovo appuntamento con il “viaggio nei sentimenti” guidato da Filippo Bisciglia si preannuncia ricco di colpi di scena: scenate, rabbia e lacrime.

Il falò di confronto tra Anna e Alfred

Finalmente assisteremo al falò di confronto finale tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator. La ragazza è profondamente ferita dopo aver assistito al bacio tra il suo fidanzato e la tentatrice Sofia Costantini, e ha annunciato che al falò mostrerà il lato più cattivo di sé. “Lo disintegro”, ha assicurato.

Alfonso furioso con la fidanzata Federica

Nella quinta puntata di Temptation Island assisteremo anche alla furia di Alfonso D’Apice che, dopo aver visto l’ennesimo video della fidanzata Federica Petagna vicina al tentatore Stefano, perderà le staffe: “Sta superando il limite, non ci sono parole”, ha detto. Poi, in preda all’ira, prenderà a calci e pugni cuscini e pouf del villaggio.

Il ritorno di Diandra e Valerio

Nella scorsa puntata, Diandra Pecchioli e Valerio Palma si sono lasciati al falò di confronto. Tra loro, tuttavia, non è ancora finita. Filippo Bisciglia, infatti, ha annunciato che ci sarà un nuovo colpo di scena per questa coppia. Insomma, il loro percorso nel programma non è ancora giunto al capolinea. È molto probabile che i due tornino a confrontarsi davanti al falò.

Spazio anche alla coppia composta da Millie Moi e Michele Varriale. La donna si è detta intenzionata a chiudere con il fidanzato dopo che lui ha dichiarato di non volere costruire una famiglia con lei. “Mi voglio disinnamorare di quest'uomo il più in fretta possibile. Voglio uscire da qui in grado di guardarlo in faccia e dirgli: ‘Di te non mi interessa più niente, fatti la tua vita e non ti preoccupare’. Con me non devi avere figli, non devi avere convivenza e non devi avere niente. Sei libero di scegliere la persona che potrai amare al 100%, che non sono io”.