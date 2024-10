Clarissa Burt è stata la prima eliminata dell’attuale edizione del Grande Fratello. L’attrice statunitense, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, ha parlato degli uomini della Casa, rivelando che tra tutti l’unico per cui avrebbe perso la testa sarebbe stato Javier Martinez.

“Chi mi affascinava? Se avessi 30 anni di meno direi Javier, perché è dolce come Massimo (Troisi, ndr), carino, riservato, premuroso, elegante, un bel ragazzo, ha tutto. Infatti Shaila lo ha capito, si è svegliata un attimo e ha mandato via Lorenzo (ride, ndr). Dico ‘se avessi 30 anni di meno’ perché amore, potrei essere la loro nonna. Anzi, c’è un’altra cosa che mi rimarrà con piacere della Casa: nonostante la differenza d’età mi chiamavano “zia” e non “nonna”, anche quella è una bella conquista!”.

Sul connazionale Clayton Norcross, Clarissa ha invece dichiarato: “Clayton? È il classico americano biondo con gli occhi azzurri, nato in California. È un ragazzo in gamba, molto carino, molto dolce, però mangia questo mondo e quell’altro. Sta facendo scandalo perché lui vuole mangiare sempre, se ci sono 20 yogurt per tutti lui ne mangia 3 al giorno, allora manchi di rispetto agli altri. Così come Lorenzo che urla, strepita, alza sempre il volume”.