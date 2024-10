Striscia la Notizia ha consegnato il primo Tapiro d’oro a Beatrice Luzzi dopo la battuta fatta da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello (“Tu sei un’esperta di piumoni”, riferendosi all’esperienza dell’opinionista nella passata edizione del reality show). Una frase che non è piaciuta all’ex gieffina, che ai microfoni di Valerio Staffelli ha replicato: “Secondo me il vero esperto è lui. Sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio”. L’inviato di Striscia la Notizia ha poi voluto indagare su cosa fosse realmente accaduto tra lei e Giuseppe Garibaldi durante la passata edizione, e Beatrice ha risposto: “Non è successo niente sotto al piumone!”.

Poi la bordata ad Alfonso Signorini e Cesara Buonamici: “Quando ho visto il Tapiro in braccio ad Alfonso e Cesara Buonamici ho pensato che fosse il loro bimbo. Me l’hanno fatta pagare". Insomma, che la Luzzi e la Buonamici non si piacessero non è di certo una novità, ma a quanto pare anche tra Beatrice e il conduttore il rapporto non è esattamente idilliaco. Questo scarso affiatamento e le continue frecciatine velenose contribuiscono a creare un clima decisamente teso in studio (e anche dietro le quinte), cosa che non giova al programma.

Inoltre, nonostante sembrasse che tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi ci fosse un ottimo rapporto, tanto che pare sia stato lui a volerla nella poltrona accanto a Cesara Buonamici, le cose tra i due in studio non funzionano affatto. Non c’è feeling, e anzi, i continui punzecchiamenti tra loro, stanno creando un clima teso, che poco funziona per le dinamiche del programma.