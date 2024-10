Questo pomeriggio, Silvia Toffanin ha ospitato a Verissimo Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. In studio si è ovviamente discusso della battuta sul piumone fatta da Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Grande Fratello, e la giornalista del TG5 ha commentato il botta e risposta tra il conduttore e la collega: “Abbiamo pareri discordanti ogni tanto, ma andiamo d’accordo. Alfonso ci mette del pepe, mette le sue battute e bisogna ridere. Lui è professionale e serio, ma il pepe tra noi lo mette. Questo è il gioco del Grande Fratello”.

A quel punto, Beatrice ha tirato in ballo la battuta di Signorini: “Ne accuso e ne assorbo tante, ma ci sono battute che non vanno fatte. C’è un limite. Non mi meritavo quella battuta di Alfonso. Ogni tanto un po’ di rispetto in più non guasterebbe. Se te l’avesse fatta a te? Ma a te non le fa queste battute. Ci sono momenti e momenti, ruoli e situazioni. Ci sono contesti in cui si possono fare. Tra l’altro avevo i miei figli presenti in studio. Siccome si sta cercando di sminuire la mia immagine sottolineando il tema dell’amore che ho avuto al GF, penso che come opinionista ci sarebbe bisogno di rispettare il mio ruolo. Lì per lì ci sono rimasta male e sfido chiunque di voi a non rimanerci male. Io come madre ho provato imbarazzo”.

La Buonamici, però, ha difeso Alfonso: “Tu l’hai presa storta sbagliando. Il piumone è l’unico posto che sfugge al GF. Quei piccoli. movimenti lasciano immaginare, ma non ci sono le prove. Uno può negare. Lì sotto ci si può nascondere, è morbido, avvolgente e leggero. L’ sotto non ci sono prove o telecamere. Sono battute da Grande Fratello e si rimane nello scherzo. Non c’è nulla di irrispettoso nei tuoi confronti. Lei se l’è presa e ogni tanto se la prende. Lui l’ha fatto con ironia, Alfonso non aveva intento di cattiveria. Lui è divertente perché è svagato. Nessuno la vuole sminuire”.