La nuova edizione de La Talpa con Diletta Leotta alla conduzione andrà in onda a partire dal 29 ottobre, dopo la fine di Temptation Island.

Nelle scorse ore, Tv Sorrisi & Canzoni ha svelato il cast ufficiale. Confermatissimi i nomi già spoilerati nelle scorse settimane come Gilles Rocca, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin Orian Ichaki, l’ex concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello Marina La Rosa. E ancora l’attore Andrea Preti, il modello Alessandro Egger, l’ex pilota di Moto GP Marco Melandri, l’ex velina Ludovica Frasca, la conduttrice radiofonica Lucilla Agosti, gli ex volti di Amici Veronica Peparini e Andreas Muller (che parteciperanno in coppia), e la schermitrice Elisa Di Francisca.

Le parole di Diletta Leotta a Verissimo

“Io non sto più nella pelle. Sono stata per mesi via da casa per questo progetto. C’ho messo tutta me stessa ed è una cosa a cui tengo molto. Questo cast è bellissimo, ne abbiamo per tutti i gusti. Abbiamo il concorrente a de teste, Veronica Peparini e Andreas Muller. Questo è un programma tridimensionale, con una parte di spionaggio, una di azione pura, hanno fatto delle cose assurde, missioni e prove al limine dell’essere umano e della sopportazione. Poi c’è la parte più emotiva e sentimentale, dove sono entrata in contatto con loro e li ho conosciuti meglio. C’è la queen Marina La Rosa, la Madre natura, il nostro gladiatore Gilles Rocca, il tenebroso e misterioso Andrea preti, il cast è molto variegato, un super cast per un programma attesissimo.

Sarà nuovo, c’è molta innovazione, sarà bellissimo. La tridimensionalità è in video perché non c’è uno studio come un tempo, ma una corte delle spie e la villa delle spie, sì ci sono delle spie. La villa è dove vivono i concorrenti e la corte è dove c’è il test finale, l’eliminazione e i confronti con me. Alla fine di ogni puntata c’è questo test sulla talpa e da questo si passerà a un’eliminazione ogni volta. Io sono pronta e non vedo l’ora di scoprire chi è la talpa”.