Maica Benedicto è la concorrente del Gran Hermano che lo scorso lunedì è approdata nella Casa del Grande Fratello, dove resterà per una settimana (Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno fatto il percorso inverso).

Lo scambio temporaneo tra la versione italiana e quella spagnola dei reality rappresenta una strategia per portare una ventata di novità all’interno delle rispettive Casa, e creare situazioni di confronto. Sin dal loro ingresso nella Casa del Gran Hermano, avvenuto ieri sera, Lorenzo e Shaila si sono già lasciati andare a rivelazioni importanti in merito ad una loro possibile frequentazione. Maica, invece, nelle ultime è stata protagonista di una confessione piuttosto inusuale (forse giustificata dalla sua professione, lavora come assistente medico). Durante una chiacchierata in giardino, la concorrente spagnola ha spiegato ai nuovi coinquilini cosa fa prima di entrare in intimità con un ragazzo, si sottopone a delle analisi mediche.

La complicità tra Maica e Tommaso

Nel frattempo, è parsa sin da subito evidente la complicità tra Maica Benedicto e Tommaso Franchi (circostanza che ha scatenato la gelosia di Mariavittoria Minghetti). Anche al GF spagnolo hanno notato l’avvicinamento tra Maica e Tommaso. A parlarne è stato proprio il sito del reality: “A Maica piace un concorrente dell’edizione italiana del Grande Fratello. Tra poco in diretta con Gran Hermano la gieffina farà il nome di questo ragazzo e rivelerà i retroscena di questo avvicinamento. Vedrete anche le immagini dei due insieme nelle ultime 24 ore”.

Ieri sera, il conduttore del Gran Hermano, Jorge Javier Vazquez, si è collegato con Maia Benedicto, che dal confessionale della Casa italiana ha fatto una rivelazione, ammettendo di avere un debole per Tommaso Franchi. Ma non è tutto. Infatti, la concorrente spagnola ha confessato che il gieffino le avrebbe detto di non essere interessato a Mariavittoria Minghetti.

“Non mi piace Javier, mi ricorda me, ma non mi piace in quel senso. Poverino, mi fa una tenerezza dopo quello che gli è successo. Lui è tutto il contrario di Tommaso. Sì Tommaso mi piace di più. Lui è stato un bravo compagno oggi, non mi capisce in alcune cose, ma sono stata bene. Tommaso si è baciato con Maria… Maria Vanessa? però mi ha detto che lei non gli piace davvero. Sì, mi ha detto che lei è troppo grande, ha 31 anni e poi non si incastra bene con lui… Quindi non gli piace davvero”.